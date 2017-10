ESCLUSIVA TMW - Volpi: "Samp, sempre a viso aperto. Torreira che tranquillità"

"La Samp sta proseguendo il lavoro svolto l'anno scorso quando era stata una delle sorprese del campionato". Sergio Volpi, grande ex doriano parla così della squadra blucerchiata reduce dalla larga vittoria contro il Chievo e protagonista di un ottimo avvio di campionato. I risultati sono a favore della Samp - dice a Tuttomercatoweb.com - e adesso si può solo parlarne in termini positivi".

Torreira si sta sempre più mettendo in evidenza. Sorpreso?

"No perché già l'anno passato aveva dimostrato di essere un ottimo calciatore. Bene per la Samp".

Che cosa la colpisce di questo giocatore?

"La sua tranquillità. Sa sempre cosa fare col pallone e poi non si tira mai indietro".

E' una Samp che centrerà l'obiettivo Europa League?

"Per adesso si può dire che è un'ottima squadra che sta mettendo tutti in difficoltà. Ha le potenzialità da Europa anche se il campionato è ancora lungo. Di sicuro la Samp non ha mai paura di giocarsela a viso aperto".

La Samp si caratterizza anche per la scoperta di giocatori che poi riesce a valorizzare...

"E' la loro filosofia, vanno a vedere i giocatori, sanno scegliere e poi una volta valorizzati possono anche far mercato e incassare".