ESCLUSIVA TMW - Werder Brema, si lavora per Younes

Amin Younes e il futuro, tutto da scrivere. Una firma con il Napoli che difficilmente avrà un seguito - dal punto di vista sportivo - in azzurro e una nuova squadra da trovare per la prossima stagione. Perché Younes non ha intenzione di giocare sotto il Vesuvio. Dopo le tante società iscritte alla sua corsa, per il tedesco ora c'è il Werder Brema.