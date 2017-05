ESCLUSIVA TMW - West Ham-Marsiglia, sondaggi per Pavoletti del Napoli

Fonte: di Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul futuro di Leonardo Pavoletti, attaccante di casa Napoli, raccolte da Tuttomercatoweb.com. L'ex Genoa avrebbe estimatori in Inghilterra e Francia: sarebbero infatti arrivati sondaggi per Pavoletti da parte di Olympique Marsiglia e West Ham in vista dell'estate.