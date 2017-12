ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Lazio da vertice. Milinkovic via a una condizione"

© foto di Federico Gaetano

Pino Wilson, storica bandiera della Lazio, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb dell'inizio di stagione dei biancocelesti: "Insieme al Napoli, la Lazio è la squadra che si è espressa meglio sul campo".

Dove ricercare i meriti di questo exploit?

"Nei campioni presenti in rosa, e mi riferisco a De Vrij, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile. Questi cinque hanno guidato la squadra, tracciato il percorso, ma è tutto il contorno ad aver funzionato al meglio".

Concorda sul concedere gran parte dei meriti a Simone Inzaghi?

"Direi di sì. L'anno scorso i dubbi erano giustificati, ma col passare del tempo ha dimostrato di avere la squadra in mano, ha creato grande coesione e ora è diventato il padrone di questo ottimo gruppo. Ha puntato forte su un modulo senza stravolgere le idee tattiche e ha lavorato benissimo dal punto di vista fisico grazie al suo staff. Questa secondo me è la dimostrazione più lampante del fatto che alla lunga il lavoro paga".

Qual è, secondo lei, il reale obiettivo della Lazio?

"Il piazzamento in Champions. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Alla Lazio oggettivamente mancano 3-4 punti, se a questi ci aggiungiamo la gara da recuperare con l'Udinese ecco che tutto torna. La Lazio dovrebbe essere nel gruppetto delle prime, ecco perché dico che l'obiettivo biancoceleste non può non essere la Champions League".

Intanto però si avvicina gennaio e con lui le voci di mercato. De Vrij e Milinkovic sono ambiti da molti...

"Il futuro di De Vrij è messo in dubbio da molti, personalmente credo a ragione. Il tentennamento sul rinnovo la dice lunga in tal senso. Il caso Milinkovic è un po' diverso: la Lazio dalla sua ha la possibilità di fare il prezzo. Io mi auguro che possa fare almeno un'altra stagione con la maglia biancoceleste, ma anche se dovesse partire a giugno non sarebbe un dramma. A patto che la società decida di reinvestire i soldi incassati dall'eventuale plusvalenza su profili sicuri, su grandi giocatori, per mantenere alto il livello qualitativo della rosa".