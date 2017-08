ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Lazio, Nani rinforzo di qualità. Paletta non mi piaceva"

© foto di Federico Gaetano

Pino Wilson grande ex della Lazio giudica il mercato dei biancocelesti e in particolare l'approdo di Nani. "Credo sia un colpo di grande rilievo - dice a Tuttomercatoweb.com - è un calciatore che con i suoi compagni è stato protagonista di grandi successi al Manchester United e poi è campione d'Europa. E' un giocatore di spessore che credo possa dare molto. E' chiaro che all'età di 31 anni non potrà essere come a 22-23 però ha esperienza internazionale e capacità".

Keita insomma è stato sostituito al meglio?

"A mio parere si. E' evidente che Keita aveva e ha dalla sua l'età però il portoghese può dare soddisfazioni. Quanto a Keita occorre dire bravo a Lotito per avere incassato trenta milioni per un giocatore in scadenza di contratto".

Che pensa invece del rifiuto di Paletta?

"E' un giocatore che non avrei gradito. Non mi piaceva. Sono contento che si sia guardato altrove".

Complessivamente che pensa del mercato della Lazio?

"Ci fosse stato un vice Immobile dello spessore di Nani sarei stato più contento. In ogni reparto comunque c'è un rimpiazzo. Lunga vita ad immobile, manca solo questa pedina".

Sarà una Lazio in grado di confermarsi sui livelli dell'anno scorso?

"A mio parere si, ha i numero per far bene. solo in alcuni ruoli, a voler essere pignoli, il rincalzo non è al livello del titolare".