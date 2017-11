ESCLUSIVA TMW - WyScout: Atalanta, il punto su Bryan Cabezas

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

S'è trasferito in prestito dall'Atalanta al Panathinaikos in estate dopo non aver praticamente mai trovato spazio. E in Grecia, finalmente, l'esterno offensivo ecuadoregno Bryan Cabezas sta cominciando a vedere il campo pur non partendo quasi mai da titolare. Però i bergamaschi, secondo quanto raccolto in Grecia, credono nel ragazzo tanto da far sapere che a fine stagione lo riporteranno a Bergamo. Nessuna possibilità di un nuovo prestito o di un riscatto da parte della società ellenica. E' stato Gian Piero Gasperini a chiedere espressamente di mandarlo altrove per maturare per questa stagione.