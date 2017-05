© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' uno dei giocatori sotto l'occhio del mercato per giugno, Jose Raul Baena Urdiales. Classe 1989, gioca nel Rayo Vallecano ma il contratto in scadenza con la società di Segunda Division lo rende decisamente appetibile sul mercato spagnolo. E italiano. Sono da registrare, infatti, contatti con il Bologna e con altri club della massima serie italiana per uno dei box to box più interessanti nel rapporto qualità-prezzo del panorama iberico.