ESCLUSIVA TMW - WyScout, Cazorla torna a ottobre. Con l'Arsenal

Santi Cazorla ha vissuto un'annata complicata. Sfortunata. Un'infortunio poi una nuova operazione. Adesso il talentuoso trentaduenne dell'Arsenal è in via di recupero e a ottobre è pronto a rientrare in campo. Al contrario di quanto filtrato nelle scorse settimane, però, lo farà con la maglia dei Gunners: sì, perché, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società allenata da Arsene Wenger ha fatto valere la clausola per il rinnovo di una stagione del contratto del giocatore ora dunque in scadenza nel giugno del 2018.