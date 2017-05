© foto di Federico De Luca

La Fiorentina resta sulle tracce di Dawid Kownacki, attaccante classe 1997 del Lech Poznan. A gennaio l'affare non si è concretizzato per questione di dettagli. I viola restano sul giocatore ma ci sono anche tanti altri club, tra cui anche un'altra ipotesi italiana oltre ad alcune in Bundesliga. Però la Fiorentina, alle prese con la rivoluzione d'estate dietro l'angolo, non perde l'obiettivo polacco...