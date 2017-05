ESCLUSIVA TMW - WyScout, l'Atalanta vola in Argentina per Cerutti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei mesi scorsi Ezequiel Cerutti, attaccante argentino classe ’92 del San Lorenzo, era stato seguito dalla Fiorentina ma alla fine l’operazione non andò in porto. Ora, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb al WyScout di Torino, il suo nome è finito nel mirino dell’Atalanta. Il club orobico lo sta monitorando dal vivo tramite il lavoro degli scout e presto potrebbero arrivare novità sul suo futuro. Il cartellino è valutato dal San Lorenzo fra i 3 e i 4 milioni e su di lui sono in pressing anche club brasiliani e messicani. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore, voglioso di misurarsi col calcio europeo.