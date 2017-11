ESCLUSIVA TMW - Wyscout, Nani: "Sono preoccupato per Italia-Svezia"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, ex direttore sportivo di West Ham, Watford e Brescia, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb presenti a Londra. "Questo è sempre un grande incontro, sono stato uno dei primissimi clienti del Wyscout. È un modo per incontrare gente, Londra poi è casa mia...".

Stamford Bridge è la casa di Conte, lo vede ancora al Chelsea?

"Conte lo considero un orgoglio italiano, ha preso la squadra di Mourinho - che un anno prima rischiava di retrocedere - e ha vinto il campionato. Noi siamo bravi dal punto di vista tecnico, esportiamo grandi allenatori e grandi dirigenti. Immaginavo potesse essere un anno difficile, con qualche infortunio come Hazard e Kanté. Faccio il tifo per lui come per tutti gli italiani all'estero".

Come vede la Nazionale?

"Dopo il mondiale che abbiamo vinto, a parte l'exploit dell'europeo, l'Italia ha perso parecchio. Obiettivamente sono preoccupato, perché in campo non si va con il nome e il curriculum, bensì con il carisma. La Svezia non è inferiore a noi, o meglio, noi non siamo superiori. Credo che Ventura utilizzerà l'esperienza, i giocatori che sanno come vincere queste partite. Noi dobbiamo vincere. Se non fosse così sarebbe una macchia nera per tutto il movimento".