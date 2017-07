ESCLUSIVA TMW - Yeni Malatyaspor guarda a Udine: non solo Kone, piace Aguirre

© foto di Federico De Luca

Sirene turche per due giocatori dell'Udinese. Dopo i sondaggi per Panagiotis Kone, lo Yeni Malatyaspor guarda ancora in casa bianconera. Piace l'attaccante Rodrigo Aguirre, previsti contatti nelle prossime ore. La Turchia chiama, Kone e Aguirre nel mirino...