ESCLUSIVA TMW - Zavaglia: "Roma, politica giusta. Addii? Mai innamorarsi"

© foto di Image Sport

Rosa ringiovanita e di qualità. La Roma si muove a grandi passi per la prossima stagione puntando su talenti di assoluto livello come Kuivert jr (in attesa di Ziyech). Resta da verificare però se ci saranno cessioni eccellenti da parte dei giallorossi. Ne abbiamo parlato con un agente di grande esperienza come Franco Zavaglia: "La politica dei giallorossi - dice a Tuttomercatoweb.com - è importante perchè il club ha deciso di investire su giovani di spessore che nel corso di uno o due anni possono ulteriormente maturare".

Si parla però della possibile partenza di Nainggolan...

"La mia idea è che se ci sono delle richieste per un giocatore e arrivano offerte buone è giusto cederlo. Se la Roma rinuncia a Alisson e Nainggolan poi saprà trovare in giro i sostituti. Perchè ci sono. Mai innamorarsi dei giocatori".

La Roma farebbe bene per Nainggolan ad accettare soldi e alcuni giovani interessanti dei nerazzurri?

"Questo è un discorso societario, ma credo che comunque anche in casa la Roma abbia giocatori di grande prospettiva".

Con i giovani pur interessanti si può però ridurre il gap con Juve e Napoli?

"Se sono importanti e ne sono certo, anche il gap con le altre può iniziare ad essere ridotto. in campo non conta la carta d'identità ma il valore del calciatore".