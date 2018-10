ESCLUSIVA TMW - Zigoni: "Chiesa? Non era rigore, ma non condanniamolo"

L'episodio del rigore concesso a Chiesa visto da un ex calciatore 'originale' e mai banale come Gianfranco Zigoni. "Per me non era rigore perchè probabilmente si è buttato ma adesso non facciamo di Chiesa un delinquente", dice a Tuttomercatoweb.com. "Il Var mi piace ma se deve essere utilizzato occorre farlo in tutti i casi che lo richiedono, deve essere una cosa seria. E' stato concesso un rigore all'Inter contro la Fiorentina perché il pallone aveva levato il pelo ad un'unghia di Vitor Hugo e poi però in una partita precedente contro il Parma c'era un rigore netto che non è stato dato..."

Tornando agli arbitri: anni fa lei disse che li detestava e che erano 'tiranni al servizio delle squadre più potenti, e fregarli non era solo un piacere ma un dovere per chi giocava in una squadra di provincia'...

"Allora, solo una volta mi sono buttato in area ma perché mi ero infastidito molto con l'arbitro: nel primo tempo solo davanti al portiere ero stato sgambettato e anziché rigore concesse una punizione a due. Allora nella ripresa mi buttai in area e lo fregai, presi rigore. Tornando a Chiesa, ripeto, per me si è buttato e non credo che sia inciampato. Se è così, merita di essere squalificato, però non condanniamolo, ogni domenica vedo giocatori che si buttano. E in ogni caso Chiesa sembra anche un bravo ragazzo, serio".