Esposito ko, niente Giroud: l'Inter torna in emergenza davanti

Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell'Inter, quarto della batteria nerazzurra, è andato ko. "Il giocatore è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo aver accusato un fastidio in allenamento -ha comunicato il club nerazzurro-. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana". Da capire ora quali saranno i tempi di recupero, l'Inter torna però in emergenza in attacco. A gennaio poteva arrivare Olivier Giroud, non è stato trovato l'accordo con Chelsea e il francese è rimasto a Londra. Il pacchetto avanzato di Antonio Conte ora ha Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

In casa c'è Vergani Da Esposito a Vergani. Il baby testimone dell'attacco dell'Inter potrebbe essere presto consegnato. Il 2001 di Segrate deve ancora esordire tra i professionisti ma è già parte del gruppo della prima squadra. Contratto in scadenza nel 2023, a gennaio è stato richiesto da molte società tra B e A ma l'Inter ha deciso di tenerlo per farlo crescere coi grandi. Col ko di Esposito, tocca a lui essere il quarto in lista adesso.