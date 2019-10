Esposito supera l’esame di tedesco. Inter, ecco il tuo baby fenomeno

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ha esordito in Europa League, lo scorso anno contro l’Eintracht. Ha esordito in Champions League, ieri sera contro il Borussia Dortmund. Completando così l’esame di tedesco. Ma ancora Sebastiano Esposito non ha giocato neanche un minuto in Serie A. Strana storia, quella del talentino nerazzurro classe 2002 che alla prima nel palcoscenico dei campioni ha subito lasciato il segno. “Gli ho lasciato libertà di scelta”, aveva spiegato Conte nei giorni scorsi, quando il baby attaccante nerazzurro aveva rinunciato alla convocazione per il Mondiale Under 17 per restare a disposizione dell’ex ct e dare una mano nel momento del bisogno. Il tecnico voleva farlo entrare già contro il Barcellona e probabilmente pure col Sassuolo, ma alla fine l’occasione è capitata ieri contro il BVB. Al posto di uno spento Lukaku. E Esposito l’ha sfruttata al meglio.

Numeri e giocate - 17 anni e 113 giorni, Esposito dopo Bergomi è l’esordiente nerazzurro più giovane nella massima competizione europea. E ieri contro il Borussia ha messo in vetrina tutte le sue principali qualità: stop al volo telecomandato su lancio di 50 metri. Elastico per provare a saltare il diretto avversario. Fuga palla al piede per quasi metà campo. Calcio di rigore conquistato. Di tutto un po’ e a livello più generale una freschezza e una imprevedibilità che forse era davvero mancata all’Inter fino a quel momento, nonostante il risultato. “All’inizio ero un po’ emozionato”, ha ammesso nelle parole del post gara. E ci mancherebbe, aggiungiamo noi. Ma se le premesse sono queste, l’Inter potrebbe davvero aver trovato in casa l’attaccante titolare del prossimo decennio. E forse pure qualcosa in più.