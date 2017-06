Estudiantes, Foyth: "C'è l'offerta della Roma, bellissimo giocare all'Olimpico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contattato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il difensore argentino dell'Estudiantes Juan Foyth ha parlato dell'interesse della Roma: "Ho letto la notizia sui social network, così ho chiesto informazioni ai miei agenti. Loro mi hanno confermato che la notizia dell’offerta da parte della Roma è vera. Totti? Totti è un idolo per la Roma che rappresenta al meglio l’immagine della squadra. L’amore che ha dimostrato per la maglia giallorossa è incredibile e tutto il mondo lo ricorderà per sempre. Giocare all'Olimpico? Sì, sarebbe bellissimo".