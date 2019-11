Euro 2020, gli accoppiamenti dei playoff: in palio gli ultimi 4 posti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi a Nyon sono stati effettuati i sorteggi per stabilire le quattro final four che daranno gli ultimi 4 posti per Euro 2020. Semifinali il 26 marzo, finale il 31. Di seguito il programma:

PERCORSO A

Islanda-Romania

Bulgaria-Ungheria (la vincente giocherà in casa la finale)

PERCORSO B

Bosnia-Irlanda del Nord (la vincente giocherà in casa la finale)

Slovacchia-Irlanda

PERCORSO C

Scozia-Israele

Norvegia-Serbia (la vincente giocherà in casa la finale)

PERCORSO D

Georgia-Bielorussia (la vincente giocherà in casa la finale)

Macedonia del Nord-Kosovo