La UEFA ha reso note le giornate e le date nelle quali si giocheranno le partite delle qualificazioni per gli Europei del 2020, nel quale l'Italia è stata sorteggiata all'interno del gruppo J, in compagnia di Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Ecco tutti gli appuntamenti che attendono gli Azzurri guidati dal ct Roberto Mancini nella corsa per qualificarsi ai prossimi Europei:

1^ giornata: sabato 23/3/19 h. 20:45 - Italia-Finlandia

2^ giornata: martedì 26/3/19 h. 20:45 - Italia-Liechtenstein

3^ giornata: sabato 8/6/19 h. 20:45 - Grecia-Italia

4^ giornata: martedì 11/6/19 h. 20:45 - Italia-Bosnia

5^ giornata: giovedì 5/9/19 h.18 - Armenia-Italia

6^ giornata: domenica 8/9/19 h. 20:45 - Finlandia-Italia

7^ giornata: sabato 12/10/19 h. 20:45 - Italia-Grecia

8^ giornata: martedì 15/10/19 h. 20:45 - Liechtenstein-Italia

9^ giornata: venerdì 15/11/19 h. 20:45 - Bosnia-Italia

10^ giornata: lunedì 18/11/19 h. 20:45 - Italia-Armenia