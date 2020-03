Euro 2020 nell'estate 2021? Perdite per 300 milioni di euro. Martedì la decisione

Cresce sempre di più l'ipotesi di slittamento di Euro 2020. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la soluzione più semplice, si fa per dire, è quella di posticipare la manifestazione all'estate 2021, anche se proprio in quel periodo sono in programma Nations League, qualificazioni mondiali, Mondiale per club, Euro U.21 e, a luglio, Euro donne.

I costi - In tutto questo, fanno sapere da Nyon, spostare l'Europeo sarebbe una perdita notevole, nell'ordine dei 300 milioni di euro. Euro2020 vale circa 2 miliardi e mezzo, alle Nazionali ne verranno distribuiti 370 e ai club 200. Potrebbe esserci un -15% per tutti, forse di più. Martedì verrà presa una decisione anche su questo.