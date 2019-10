Euro 2020, stasera Italia-Grecia: le probabili formazioni dell'Olimpico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a poche ore dalla sfida con la Grecia: "Ho un solo dubbio, la presenza dal primo minuto di uno fra Chiesa e Bernardeschi. Abbiamo ancora quattro ore, vedremo. Sono questioni tattiche, soprattutto per avere un mancino in campo, che è sempre utile". Barella in campo dal 1', dunque, con l'unico ballottaggio in avanti. Di seguito le probabili formazioni: