© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Così Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, alla Rai dopo il sorteggio di Euro U21 del 2019 che si terrà in Italia. "La Spagna è una sfida importante che dà subito le dimensioni delle difficoltà di questo torneo nella fase finale. Bisogna essere consci delle difficoltà delle gare, la Spagna di per se stimola attenzioni e ci fa concentrare meglio sulla difficoltà dell'avversario. Sapremo dare il meglio, anche contro la Spagna: il format dove passa la prima e la miglior seconda dei gironi non è facile ma vogliamo fare del nostro meglio. Spero che questo Europeo siano le prove generali di eventi ancora più importanti. Convocare i big? Tra Mancini e Di Biagio c'è stretta e leale collaborazione. Tutti sanno quanto per la FIGC sia importante centrare l'obiettivo di un Europeo che ci manca dal 2004, faremo tutto rispettando ruoli ed esigenze".