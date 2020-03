Euro2020 sempre più a rischio: il Coronavirus è pandemia, l'OMS contatta la UEFA

Gli Europei itineranti in programma nell'estate restano un problema. Finora la UEFA non ha aperto alla possibilità di rinvio, che in realtà è probabilmente inevitabile. Ma qualcosa potrebbe cambiare: dopo aver dichiarato il contagio da Coronavirus "pandemia", emissari dell'OMS hanno preso contatti con i vertici della confederazione calcistica europea per capire come gestire la competizione, oltre ovviamente a Champions ed Europa League. Difficile per il presidente Ceferin fare ancora finta di niente.