Europa League, dallo United 10° al Lask 103°: il ranking delle sedici rimaste in gioco

Sono sedici le squadre rimaste in corsa in Europa League, in vista del sorteggio degli ottavi di finale in programma alle ore 13 a Nyon. Di seguito tutte le formazioni che saranno inserite nell'urna, con il relativo ranking UEFA:

10 Manchester United

11 Sevilla

15 Roma

18 Shakhtar

24 Leverkusen

28 Basel

29 Salzburg

33 Olympiacos

39 Copenhagen

41 Wolfsburg

49 Inter

50 Frankfurt

80 İstanbul Başakşehir

85 Wolves

94 Rangers

103 LASK