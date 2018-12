Salisburgo al solito brillante in Europa League. Gli austriaci hanno l'opportunità di chiudere la fase a gironi a punteggio pieno, ma devono scontrarsi con la necessità di punti del Celtic: agli scozzesi basta un punto per eliminare il Lipsia. I tedeschi, in vantaggio negli scontri diretti, devono vincere questa sera contro il Rosenborg e sperare in un regalo dei cugini austriaci a Glasgow.

Queste le partite in programma:

Celtic-Salisburgo

Lipsia-Rosenborg

Classifica

Salisburgo 15

Celtic 9

Lipsia 6

Rosenborg 0