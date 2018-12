Giochi già fatti nel gruppo D di Europa League. La Dinamo Zagabria ha già vinto, il Fenerbahçe ha già il biglietto per i sedicesimi, se pur non da testa di serie. Vera delusione l'Anderlecht: i biancomalva stanno chiudendo mestamente la loro campagna, in controtendenza con le scorse stagioni dove riusciva a presentarsi sempre al torneo alla ripresa della pausa invernale.

Queste le partite in programma:

Dinamo Zagabria-Anderlecht (ore 21)

Spartak Trnava-Fenerbahçe (ore 21)

Classifica

Dinamo Zagabria 13

Fenerbahçe 8

Spartak Trnava 4

Anderlecht 2