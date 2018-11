© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Qualificazione ancora in bilico nel Gruppo I, dove anche stasera è prevalso un grande equilibrio. Il Besiktas, grazie a una grande rimonta, passa dall'Inferno al Paradiso e si porta in seconda posizione. Il Genk resta primo dopo il pari in Svezia. Decisive le ultime due sfide: Genk-Sarpsborg e Besiktas-Malmoe.

Risultati

Malmoe-Genk 2-2

Sarpsborg-Besiktas 2-3

Classifica

Genk 8

Besiktas 7

Malmoe 6

Sarpsborg 5