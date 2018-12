Europa League, gruppo J: Siviglia vince ed è primo, fuori lo Standard

© foto di J.M.Colomo

Niente da fare per lo Standard Liegi, fuori con dieci punti in classifica a causa del pareggio contro l’Akhisarspor. Il punto conquistato in Turchia non è bastato alla squadra belga, in quanto il Siviglia ha battuto nettamente il Krasnodar strappando il pass addirittura come prima forza del raggruppamento. Questi i risultati di serata:

Akhisarspor-Standard Liegi 0-0

Siviglia-Krasnodar 3-0

Questa la classifica finale del raggruppamento:

Siviglia 12

Krasnodar 12

Standard Liegi 10

Akhisarspor 1

- Il Siviglia, prima classificata, sarà testa di serie al sorteggio di lunedì a Nyon.