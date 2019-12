Europa League, gruppo L: Man United scatenato, 4 gol in 11 minuti

© foto di

Il Manchester United chiude in bellezza il suo girone asfaltando l'AZ Alkmaar. La squadra di Solskjaer spazza via in 11 minuti gli avversari, dopo 45 minuti di equilibrio. Per il Partizan chiusura con un successo sull'Astana e tanti rimpianti per la rimonta subita due settimane fa in Olanda che è costata l'eliminazione.

MANCHESTER UNITED-AZ ALKMAAR 4-0 - 53' Young, 58' e 64' Greenwood, 62' Mata rig.

PARTIZAN-ASTANA 4-1 - 4' Soumah, 22' e 76' Sadiq, 26' Asano, 89' aut. Pavlovic (A).

Classifica

MANCHESTER UNITED 13

AZ ALKMAAR 9

PARTIZAN 8

ASTANA 3