Percorso netto per il Chelsea di Maurizio Sarri, che si sbarazza anche del PAOK con un netto poker. Per il secondo posto è bagarre tra i greci, il MOL Vidi e il BATE. Decisive le ultime due sfide: Mol Vidi-Chelsea e PAOK-BATE. La situazione più delicata, in termini di classifica avulsa, è quella del PAOK.

Risultati

Chelsea-PAOK 4-0

BATE-Mol Vidi 2-0

Classifica

Chelsea 15

BATE 6

MOL Vidi 6

PAOK 3