Europa League, i parziali dopo i primi 45': male l'OM, pari Chelsea

Termina 0-0 il primo tempo fra Lazio ed Eintracht Francoforte, gara comunque inutile ai fini della classifica del girone. Stesso risultato anche nelle gare Akhisarspor-Standard Liegi, Besiktas-Malmo, Rapid Vienna-Rangers e Rennes-Astana.

Nel gruppo della Lazio, l'Apollon è avanti 1-2 in casa dell'Olympique Marsiglia. Successi momentanei anche per lo Jablonec in casa della Dinamo Kiev, del Genk in casa contro il Sarpsborg, del BATE in casa del PAOK, del Siviglia contro il Krasnodar e del Villarreal con lo Spartak Mosca.

Pareggio per 1-1, invece, del Chelsea di Sarri in casa del Vidi.

I risultati al termine dei primi 45 minuti:

Akhisarspor-Standard Liegi 0-0

Besiktas-Malmo 0-0

Dinamo Kiev-Jablonec 0-1 (Dolezal)

Genk-Sarpsborg 2-0 (Gano, Paintsil)

Lazio-Eintracht 0-0

OM-Apollon 1-2 (Maglica, Thauvin, Maglica)

Vidi-Chelsea 1-1 (Willian, aut. Ampadu)

PAOK-BATE 0-3 (Skavysh, Signevich, Signevich)

Rapid Vienna-Rangers 0-0

Renne-Astana 0-0

Siviglia-Krasnodar 2-0 (Ben Yedder, Ben Yedder)

Villarreal-Spartak Mosca 1-0 (Chukweze)