Europa League, i risultati delle 18.55: Lazio e Marsiglia ko, pari Chelsea

Questi i risultati delle gare di Europa League iniziate alle 18.55. Sconfitta indolore per la Lazio in casa con l'Eintracht, cade anche il Marsiglia, sconfitto a domicilio dall'Apollon. Vittorie per Siviglia e Villarreal, pareggia 2-2 il Chelsea di Sarri contro il Vidi.

Akhisarspor-Standard Liegi 0-0

Besiktas-Malmo 0-1 (Antonsson)

Dinamo Kiev-Jablonec 0-1 (Dolezal)

Genk-Sarpsborg 4-0 (Gano, Paintsil, Berge, Paintsil)

Lazio-Eintracht 1-2 (Correa, Gacinovic, Haller)

OM-Apollon 1-3 (Maglica, Thauvin, Maglica, Stylianou)

Vidi-Chelsea 2-2 (Willian, aut. Ampadu, Nego, Giroud)

PAOK-BATE 1-3 (Skavysh, Signevich, Signevich, Prijovic)

Rapid Vienna-Rangers 1-0 (Ljubicic)

Rennes-Astana 2-0 (Sarr, Sarr)

Siviglia-Krasnodar 3-0 (Ben Yedder, Ben Yedder, Banega)

Villarreal-Spartak Mosca 2-0 (Chukweze, Ekambi)