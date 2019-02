Europa League, i risultati finali: rimonta Bruges e Plzen, vince il Valencia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono terminate le ultime sfide valide per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Vittoria importante per il Napoli, che passa a Zurigo con un netto 3-1 che lascia tranquillo Ancelotti in vista del ritorno. Corsaro anche il Chelsea in Svezia, successi in rimonta per Bruges e Plzen. Bene le spagnole, che battono in trasferta Celtic e Sporting. Pari tra Shakhtar ed Eintracht.

Celtic-Valencia 0-2: 42' Cheryshev, 49' Sobrino

Bruges-Salisburgo 2-1: 17' Junuzovic, 64' Denswil (B), 81' Wesley (B)

Malmoe-Chelsea 1-2: 30' Barkley, 58' Giroud, 80' Christiansen (M)

Plzen-Din. Zagabria 2-1: 41' Olmo, 54' e 83' Pernica (P)

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte 2-2: 7' (aut.) Pyatov, 9' Marlos (S), 50' Kostic, 67' Taison (S)

Sporting-Villarreal 0-1: 3' Pedraza

Zurigo-Napoli 1-3: 12' Insigne, 21' Callejon, 77' Zielinski, 83' (rig.) Kololli (Z)