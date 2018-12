Europa League, i verdetti: le qualificate ai 16esimi e i vincoli del sorteggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiusi ieri sera i gironi di Europa League, queste le qualificate ai sedicesimi di finale:

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Zurigo.

Gruppo B: Salisburgo, Celtic.

Gruppo C: Zenit, Slavia Praga.

Gruppo D: Dinamo Zagabria, Fenerbahçe.

Gruppo E: Arsenal, Sporting.

Gruppo F: Betis, Olympiacos.

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna.

Gruppo H: Eintracht Francoforte, Lazio.

Gruppo I: Genk, Malmoe.

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar.

Gruppo K: Dinamo Kiev, Rennes.

Gruppo L: Chelsea, BATE Borisov.

Le teste di serie: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht Francoforte, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev, Chelsea.

Le teste di serie provenienti dalla Champions: Napoli, Inter, Valencia, Benfica.

Le altre squadre arrivate dalla Champions (non teste di serie): Viktoria Plzen, Club Brugge, Shakhtar, Galatasaray.

Le altre formazioni non teste di serie: Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahçe, Sporting, Olympiacos, Rapid Vienna, Lazio, Malmoe, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov.

Sorteggio per gli accoppiamenti dei sedicesimi lunedì a Nyon. Non si potranno affrontare le squadre della stessa nazione o che hanno giocato contro nel girone di eliminazione di Europa League. Le teste di serie giocheranno il match di ritorno in casa.