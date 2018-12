Europa League, le 21 qualificate: londinesi favorite, insidia turca

Sono fin qui 21 le squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League. Poche le sorprese, con le superfavorite Chelsea e Arsenal che hanno fatto loro il girone. Salisburgo si conferma tanto allergico alla Champions quanto affidabile in Europa League: gli austriaci hanno vinto tutte le partite, compresa quella con i cugini del Lipsia che invece hanno ancora 90 minuti per strappare il pass. Benissimo l'Eintracht, dominatore in un girone apparentemente di ferro, con Lazio e il Marsiglia finalista della scorsa edizione. I biancocelesti hanno già una lista di potenziali avversarie a febbraio: vietato reincontrare l'altra qualificata dello stesso girone, vietati anche i derby. Niente Inter e Napoli, quindi. Le nostre retrocesse sono state le migliori terze dei gironi di Champions League e avranno un sorteggio apparentemente più morbido. Allo stato attuale però le potenziali trasferte sono la caldissima Istanbul (Galatasaray e Fenerbahçe), la gelida Kharkiv, casa dello Shakhtar e l'insidiosa Lisbona. Meglio Plzen e Brugge. Ancora nel limbo Bayer Leverkusen, Zurigo e Betis anche se gli andalusi, questa sera impegnati in Lussemburgo, vinceranno con ogni probabilità il loro girone.

Teste di serie

Salisburgo (Austria)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Zenit (Russia)

Valencia (Spagna)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Da definire

Bayer Leverkusen (Germania)

Betis (Spagna)

Zurigo (Svizzera)

Non teste di serie

Brugge (Belgio)

Lazio (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

Fenerbahçe (Turchia)

Galatasaray (Turchia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)