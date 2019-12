Europa League, le 32 qualificate. Inter testa di serie, Roma rischia

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le 32 qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League e la suddivisione in vista del sorteggio di lunedì 16 dicembre. Inter testa di serie con spauracchi tedeschi (Eintracht, Leverkusen, Wolfsburg) e altre avversarie potenzialmente complicate come Sporting e Wolverhampton. Decisamente peggio va alla Roma, che non essendo testa di serie rischia un incrocio pericoloso contro avversarie come Ajax, Arsenal, Manchester United, Porto o Siviglia.

Teste di serie

AJAX (Olanda)

ARSENAL (Inghilterra)

BASAKSEHIR (Turchia)

BASILEA (Svizzera)

BENFICA (Portogallo)

BRAGA (Portogallo)

CELTIC (Scozia)

ESPANYOL (Spagna)

GENT (Belgio)

INTER (Italia)

LASK (Austria)

MALMO (Svezia)

MANCHESTER UNITED (Inghilterra)

PORTO (Portogallo)

SALISBURGO (Austria)

SIVIGLIA (Spagna)

Non teste di serie

APOEL (Cipro)

AZ ALKMAAR (Olanda)

BAYER LEVERKUSEN (Germania)

BRUGGE (Belgio)

CLUJ (Romania)

COPENAGHEN (Danimarca)

EINTRACHT FRANCOFORTE (Germania)

GETAFE (Spagna)

LUDOGORETS (Bulgaria)

OLYMPIACOS (Grecia)

RANGERS (Scozia)

ROMA (Italia)

SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)

SPORTING CP (Portogallo)

WOLFSBURG (Germania)

WOLVERHAMPTON (Inghilterra)