Europa League, le eliminate: Marsiglia delusione del torneo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera si chiude la fase a gironi dell'Europa League. 11 posti ancora disponibili per i sedicesimi di finale, intanto 12 squadre hanno già la certezza che questa sarà la loro ultima partita europea della stagione. Spicca un nome su tutti: quello dell'Olympique Marsiglia finalista dello scorso anno. La campagna di quest'anno è stata disastrosa nonostante il mercato abbia portato in dote un giocatore di esperienza come Kevin Strootman. Il ko all'esordio al Vélodrome contro l'Eintracht Francoforte ha messo subito le cose in salita ma nessuno avrebbe immaginato un epilogo tale, con eliminazione già alla quarta giornata. Meno clamorosa, ma ad ogni modo sorprendente l'eliminazione dell'Anderlecht. I biancomalva negli anni scorsi si sono sempre distinti per delle ottime prestazioni in Europa League, facendo anche vittime illustri. Rosenborg, Dudelange e Akhisar hanno fin qui perso tutte le partite: per loro l'occasione di evitare di finire il torneo a quota zero.

Qarabag (Azerbaigian)

Anderlecht (Belgio)

Ludogorets (Bulgaria)

AEK Larnaca (Cipro)

Apollon Limassol (Cipro)

Marsiglia (Francia)

Dudelange (Lussemburgo)

Rosenborg (Norvegia)

Jablonec (Repubblica Ceca)

Spartak Trnava (Slovacchia)

Akhisar (Turchia)

Vorskla (Ucraina)