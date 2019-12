Oggi alle 13, a Nyon, andrà in scena il sorteggio di Europa League. Sono due le italiane interessate, Inter e Roma, una testa di serie - i nerazzurri - mentre l'altra, dopo il secondo posto nel girone dietro l'Istanbuhl Basaksehir, è in seconda (e ultima) fascia. Le squadre dello stesso paese non si possono incontrare, così come quelle che hanno già giocato nello stesso girone. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Le gare di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, il ritorno la settimana dopo.

Le teste di serie

Celtic, Espanyol, Siviglia, Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica, Malmoe, Basilea, LASK, Arsenal, Porto, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United.

Le non teste di serie

APOEL, Shakhtar, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brugge, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Roma, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, AZ Alkmaar.