Europeo U21, le 12 partecipanti: Polonia e Austria le ultime qualificate

Polonia e Austria sono le ultime due Nazionali Under 21 ad essersi qualificate per l'Europeo di categoria che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno 2019. I polacchi sono riusciti a ribaltare lo 0-1 dell'andata andando a vincere in Portogallo per 3-1 grazie alle reti di Bielik, del sampdoriano Kownacki e di Szymanski, mentre gli austriaci hanno bissato l'1-0 di quattro giorni fa contro la Grecia staccando il pass per la manifestazione continentale. Queste, nel dettaglio, le dodici nazionali che prenderanno il via a Euro 2019:

- Italia

- Spagna

- Francia

- Inghilterra

- Serbia

- Germania

- Croazia

- Danimarca

- Belgio

- Romania

- Polonia

- Austria