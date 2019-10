Eurorivali - Juve, Lokomotiv sbanca Grozny. Atlético stop, Felix si fa male

© foto di Dimitri Conti

La Lokomotiv Mosca vince l'anticipo del 13° turno espugnando Grozny. È arrivato anche il primo gol per Joao Mario. La squadra di Yuti Semin mantiene il primo posto in classifica, in coabitazione con lo Zenit e il prossimo turno sarà derby, contro lo Spartak di Domenico Tedesco. Malissimo il Bayer Leverkusen, travolto venerdì a Francoforte: due gare, un punto per le "aspirine" comunque a due soli punti dalla vetta in una Bundesliga mai così aperta, che coinvolge nella lotta al titolo ben 9 squadre. Male l'Atlético, bloccato al "Wanda Metropolitano" dal Valencia. Si fa male Joao Felix che ne avrà più di un mese. Preoccupa la scarsa vena realizzativa dei colchoneros che in campionato hanno appena segnato 8 reti, l'ultima delle quali su calcio di rigore.

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen 3-0 - 4' e 16' su rig. Paciencia, 80' Dost

Akhmat Grozny-Lokomotiv Mosca 0-2 - 23' Kolomeytsev, 86' Joao Mario

Atlético Madrid-Valencia 1-1 - 36' Diego Costa, 82' Parejo