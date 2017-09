Evra: "Ho scelto l'Olympique Marsiglia perché c'è la m..."

© foto di Federico De Luca

"Ho scelto l'Olympique Marsiglia dopo che tante persone mi avevano detto di non venire, per l'ambiente caldo". A La Provence, l'ex terzino della Juventus Patrice Evra ha spiegato oggi i motivi che l'hanno portato all'OM. Curiosi, come minimo: "Sì, mi piace dove c'è la merda. Sono così, non cambierò mai. Posso essere ancora decisivo, non sono venuto qui per giocare una partita su dieci.

Il contratto in scadenza? Io vivo nel presente, molti si interrogano sulla prossima stagione ma per me conta solo questa".