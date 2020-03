F. Inzaghi: "Simone? Non è un caso fare serie positiva di 21 match. È tra i migliori d'Europa"

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'avventura di suo fratello Simone alla guida della Lazio: "È un allenatore moderno, non fai 21 partite di fila senza perdere per caso. Ho avuto la fortuna di vederlo allenare, poi ho capito il perché. Unisce il fatto di farsi volere bene dai giocatori al suo essere moderno. Per me è tra i migliori d'Europa".