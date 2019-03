© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabian Ruiz ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale a causa di un attacco febbrile, che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Il centrocampista del Napoli ha voluto riservare un messaggio a tutti coloro che lo hanno supportato in questo difficile momento attraverso i propri canali ufficiali: "Anche se a volte le cose vengono nel momento peggiore, riesco sempre a vedere la parte positiva. Spero e auguro che questa prima convocazione non sia l’ultima. In bocca al lupo per i miei compagni e grazie al CT Luis Enrique per la fiducia! Anche a tutti voi per i messaggi. Alla prossima".