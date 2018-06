Fair Play Finanziario, il comunicato dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il comunicato della Uefa apparso in giornata riguardo al Fair Play Finanziario, l'Inter risponde attraverso una nota sul sito ufficiale del club nerazzurro. "FC Internazionale Milano prende nota di quanto comunicato dalla UEFA nella giornata odierna: il break-even per la stagione 2016-2017 è stato raggiunto, resta in vigore il settlement agreement fino a giugno 2019 e permarranno le restrizioni per la rosa delle competizioni europee a 22 giocatori, oltre alla necessità di mantenere un equilibrio tra i valori delle titolarità dei calciatori acquisiti e ceduti", si legge.