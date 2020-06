Fair Play Finanziario, liste UEFA, Mondiali 2022: le decisioni del Comitato Esecutivo

vedi letture

Altra giornata di decisioni da parte della UEFA, relativamente le questioni mercato e Fair Play Finanziario.

DEADLINE A OTTOBRE - La UEFA ha fissato la deadline per la registrazione dei giocatori alle competizioni europee della stagione 2020/2021. È il 6 ottobre 2020. Il 5 ottobre è la data ultima possibile del calciomercato internazionale per aver così un limite per tutte le leghe e federazioni. Ricordiamo che la fase a gironi della Champions League 2020-21 partirà il 20 ottobre, due giorni prima dell'Europa League.

FAIR PLAY FINANZIARIO - Relativamente al break-even rule, ovvero il pareggio di bilancio per le stagioni 2020/21 e 2021/22, sono state apportate delle modifiche: la valutazione dell'esercizio 2020 sarà rinviata di una stagione e sarà valutata insieme all'esercizio finanziario 2021. Il periodo di monitoraggio 2020/2021 sarà ridotto e coprirà solo due periodi di riferimento (esercizi finanziari che terminano nel 2018 e 2019). Il periodo di monitoraggio 2021/2022 sarà esteso e coprirà quattro periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che si chiudono nel periodo 2018-2019-2020 e 2021). Gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono valutati come un unico periodo. Infine, l'impatto negativo della pandemia è neutralizzato calcolando la media del deficit combinato del 2020 e del 2021 e consentendo ulteriormente adeguamenti specifici di COVID-19.

QATAR 2022 - Capitolo Nazionali e Mondiale che si fa sempre più vicino. Le qualificazioni europee vedranno dieci gruppi (5 da sei squadre e 4 da cinque) con le squadre che si affronteranno in casa e trasferta. I dieci vincitori del gruppo si qualificheranno direttamente per il Mondiale del 2022 mentre i dieci secondi classificati avanzeranno agli spareggi, dove saranno raggiunti da due squadre della UEFA Nations League, per determinare le ultime tre squadre europee qualificate per il FIFA World 2022.