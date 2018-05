Fassone: "Aumento capitale da 40 mln. Esclusione EL non determinante"

© foto di Federico Gaetano

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione andato di scena oggi a Casa Milan. "Dovevamo approvare la trimestrale scaduta il 31 di marzo, obbligatoria per il campionato 2018-19. Siamo in miglioramento. Poi abbiamo parlato i temi della UEFA e dell'aumento di capitale. Ci tenevo a dirvi che era un consiglio di assoluta routine. L'aumento di capitale sarà di 10 più 30, quindi 40 in totale. L'esclusione dalla Europa League? Non è così determinante, sebbene ci sarà un possibile decremento del fatturato. Il fatto che non ci sia da aspettarsi attività in entrata o in uscita nei prossimi 10-15 giorni non è relativo a quello. I 20 milioni circa porteranno a una compressione, eventuale, degli acquisti".