Fekir non aspetterà il Napoli: domani a Siviglia per chiudere col Betis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nabil Fekir non aspetterà il Napoli. Come riportato dai media francesi, il giocatore del Lione ha deciso di non attendere l’offerta azzurra e di accettare la proposta del Betis. Il giocatore 26enne è stato autorizzato dal suo club a partire per Siviglia in attesa che l’accordo si completo. Il centrocampista offensivo aveva già firmato una sorta di pre accordo con con gli andalusi. Possibili le visite mediche già lunedì, affare da 25 milioni di euro più bonus.