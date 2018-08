Felipe Anderson, 45 milioni di motivi per scegliere Londra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella scorsa stagione Felipe Anderson sembrava un separato in casa. Dopo l'infortunio di inizio anno - che ha dato il la alle prestazioni ottime di Luis Alberto - il brasiliano si è ripreso solamente in coda, litigando a più riprese con Simone Inzaghi proprio a causa del minutaggio limitato. L'epilogo non poteva che essere una cessione, in estate, anche se a una cifra record.

Felipe è stato un toccasana per il bilancio della Lazio, con la regia di Kia Joorabchian. Quarantacinque miioni di euro - più bonus - nelle casse di Lotito, con il West Ham che avrebbe dovuto fare il salto di qualità con lui e Pastore, nel tridente con Lanzini. Pastore ha poi scelto l'altra sponda di Roma, Lanzini si è fatto male e, almeno per ora, gli Hammers si devono accontentare di lui e Yarmolenko. Un bell'accontentarsi, pur con zero punti in due giornate finora.