Fellaini dice addio al Man United: niente Italia, piace al Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta il Daily Mail, il futuro del centrocampista Marouane Fellaini è lontano dal Manchester United. Il giocatore belga, in scadenza di contratto, avrebbe già comunicato l'addio ai compagni di squadra e si appresta a vivere una nuova esperienza. La Juve ci aveva pensato nella scorsa sessione estiva di mercato, ma non farà tentativi nella prossima. Restano le piste Cina e Usa, anche se non è da escludere l'ipotesi Liverpool.