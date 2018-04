Fellaini-Juve, a volte ritornano. Ma adesso il flirt cambia parametri

© foto di Imago/Image Sport

A volte ritornano. Seppure con modalità differenti. Perché della storia - o per meglio dire, del flirt - tra Marouane Fellaini e la Juventus qualche capitolo è già stato scritto. Non fosse altro che per il pensiero fatto dai bianconeri nella scorsa stagione. Indiscrezione, pista o meno concreta. Comunque tutto finito in un nulla di fatto. A distanza di un anno, ecco che le parti tornano in contatto, ma stavolta a cambiare sono i parametri economici. Il contratto in scadenza del centrocampista belga (giugno 2018), infatti, ha già posto le basi per una partenza del giocatore dal Manchester United. Lui, così come tanti altri della rosa di José Mouringo, al termine della stagione saluterà il club inglese. Con o senza rimpianti. Herrera, Smalling, Shaw, Darmian, Blind, Mata, Martial, Jones, la lista è lunga, i profili allettanti. Fra questi, come detto, un Fellaini desideroso ri rivalutarsi in un'altra piazza, magari in un altro campionato, cercando di sfruttare l'età (compirà 31 anni a novembre) che ancora gli garantisce duo/tre anni ad alti livelli.

Così, dopo le pretendenti di Premier, il Monaco e il PSG in Francia e il Besiktas, ecco tornare di moda la Juventus, che già sta percorrendo un binario inglese (che porta a Emre Can del Liverpool, un altro in scadenza di contratto). E a dimostrazione di come il belga abbia già chiuso con la sua esperienza al Manchester United, arrivano le indiscrezioni che vedrebbero addirittura il giocatore essersi offerto al club bianconero. La risposta della società campione d'Italia è stata piuttosto tiepida, ma il suo non è un profilo da escludere in vista della prossima estate. Trattasi infatti di parametro zero, occasione più unica che rara, soprattutto per giocatori di questo livello. Prezzo, ruolo in campo (Fellaini può giocare come mediano o trequartista, posizione spesso ricoperta da Pjanic) ed esperienza internazionale i punti a vantaggio di un'eventuale trattativa. L'ingaggio e la necessità di giocare un certo numero di partite, invece, gli svantaggi che potrebbero andare a "colpire", magari, qualche giovane che la Juventus potrebbe decidere di inserire nella rosa del prossimo anno.